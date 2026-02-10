Tragédia: Morre criança de 5 anos soterrada após deslizamento em Barra Mansa

Morreu na manhã desta terça-feira (dia 10) a criança de cinco anos que estava internada em estado grave após ser soterrada durante um deslizamento de terra no bairro Siderlândia, em Barra Mansa. O acidente ocorreu na noite de segunda-feira (dia 9), depois das fortes chuvas que atingiram o município.

O deslizamento provocou o desabamento de um imóvel onde estavam um homem e suas duas filhas, de 2 e 5 anos. As três vítimas foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros e levadas para a Santa Casa de Misericórdia, no Centro da cidade.

Segundo informações repassadas inicialmente pela unidade hospitalar, o pai e a criança de 2 anos permaneceram internados na Sala Vermelha, ambos estabilizados. Já a menina de 5 anos foi encaminhada para a UTI pediátrica, em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos.

Em nota, o prefeito Luiz Furlani manifestou solidariedade e condolências aos familiares e amigos, colocando toda a estrutura do Poder Público à disposição para prestar apoio neste momento de dor. “Recebemos essa notícia com muita tristeza. Nos solidarizamos com a família e reforçamos que a Prefeitura de Barra Mansa seguirá oferecendo todo o suporte necessário, tanto no acompanhamento do caso quanto no amparo aos familiares”, destacou o prefeito Furlani.

A Prefeitura segue acompanhando a situação junto às equipes da Saúde, Assistência Social e demais órgãos envolvidos, reforçando o atendimento às famílias afetadas e com as ações de resposta e recuperação após as chuvas.

De acordo com a Prefeitura, choveu mais de 72 milímetros em apenas duas horas no município, volume que contribuiu para o deslizamento no bairro Siderlândia. Até o momento, não há novas informações oficiais sobre o estado de saúde do pai e da criança de 2 anos.