Chuvas elevam turbidez do Paraíba do Sul e levam SAAE-VR a suspender temporariamente captação de água

As fortes chuvas registradas na noite de segunda-feira (dia 9) provocaram o aumento da turbidez do Rio Paraíba do Sul e levaram o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (SAAE-VR) a suspender, de forma preventiva, o tratamento de água na Estação de Tratamento de Água (ETA) Belmonte. A paralisação teve início às 23h e ocorreu por razões técnicas e de segurança do sistema.

De acordo com o SAAE-VR, o grande volume de sedimentos e detritos carregados pela enxurrada comprometeu a qualidade da água bruta captada no rio. Quando o nível de partículas supera a capacidade segura de filtragem, o tratamento precisa ser interrompido para evitar danos aos equipamentos e garantir que a água distribuída à população atenda aos padrões de potabilidade estabelecidos pelo Ministério da Saúde.

As operações na ETA Belmonte começaram a ser retomadas de forma gradativa às 5h desta terça-feira (dia 10), após a estabilização das condições do rio. A autarquia, no entanto, alerta que a normalização do abastecimento não ocorre de maneira imediata. O processo de enchimento das adutoras e reservatórios é feito lentamente para evitar o chamado “golpe de aríete”, que pode causar rompimentos nas tubulações.

Segundo o cronograma operacional, o abastecimento é restabelecido primeiro nas áreas mais baixas da cidade e, conforme a pressurização do sistema avança, chega aos bairros situados em regiões mais altas.

Enquanto o sistema não é totalmente estabilizado, o SAAE-VR recomenda que os moradores utilizem a água de forma consciente, priorizando atividades essenciais, como higiene pessoal e alimentação. A autarquia informou ainda que segue monitorando a qualidade da água do Rio Paraíba do Sul e divulgará novas informações caso haja qualquer alteração no cenário.