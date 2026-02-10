Deslizamento no Siderlândia deixa três feridos, incluindo duas crianças, após forte chuva em Barra Mansa

As fortes chuvas que atingiram Barra Mansa na noite desta segunda-feira (dia 9) provocaram um deslizamento de terra no bairro Siderlândia e resultaram no desabamento de um imóvel, que acabou soterrando três pessoas da mesma família.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, um homem e suas duas filhas estavam na residência no momento do deslizamento. As vítimas foram resgatadas e encaminhadas para a Santa Casa de Misericórdia, no Centro.

Segundo informações repassadas inicialmente pela unidade hospitalar, o pai e uma das crianças, uma menina de 2 anos, permaneciam internados na Sala Vermelha, ambos estabilizados. Já a outra filha, de 5 anos, estava internada na UTI pediátrica, em estado grave.

O prefeito Luiz Furlani (PL) esteve na Santa Casa por volta da meia-noite, acompanhando o atendimento às vítimas, e se manifestou por meio de um vídeo publicado nas redes sociais. “Conversei com os familiares e passei todas as informações necessárias. Toda a equipe médica da UTI pediátrica e também do hospital está com as atenções voltadas para essa criança. Também pedi para que fossem repassadas informações de hora em hora à mãe e aos familiares, para acalmar, tendo sempre a informação correta”, afirmou.

Ainda segundo a Prefeitura de Barra Mansa, o volume de chuva registrado foi de mais de 72 milímetros em um intervalo de apenas duas horas, o que contribuiu para o deslizamento no bairro.

Até a publicação desta reportagem, na manhã desta terça-feira (dia 10), nem a Santa Casa de Misericórdia nem a Prefeitura de Barra Mansa haviam divulgado novas atualizações sobre o estado de saúde das três vítimas.