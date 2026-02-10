Tempestade: Defesa Civil registra 18 ocorrências de deslizamentos de terra em Barra Mansa

A Defesa Civil de Barra Mansa divulgou, na manhã desta terça-feira (dia 10), um novo balanço sobre a tempestade que atingiu o município na noite de ontem (dia 9). Em cerca de três horas, foram registrados aproximadamente 72 milímetros de chuva, volume que resultou em 18 ocorrências de deslizamentos de terra, além de alagamentos, desabamentos e outros transtornos em diferentes regiões da cidade.

Desde a noite de ontem, a Prefeitura mantém uma força-tarefa com equipes de diversas secretarias, que atuam de forma integrada na limpeza das vias públicas, retirada de lama e entulhos, desobstrução de bueiros, avaliação de áreas de risco e atendimento às famílias afetadas. Os trabalhos seguem ao longo de hoje para garantir a segurança da população e o restabelecimento gradual da normalidade.

De acordo com o levantamento da Defesa Civil, também foram contabilizados seis desabamentos de imóveis, três desabamentos de muros, quatro quedas de árvores e 12 pontos de alagamento severo. Houve ainda dois transbordamentos — nos rios Barra Mansa e Bocaina — e o desabamento de uma ponte, no Loteamento Chinês.

As áreas mais atingidas pela tempestade incluem os bairros Nova Esperança, Boa Sorte, São Luiz, Piteiras, Siderlândia, Jardim América, Saudade, Santa Clara, Goiabal, São Judas, Monte Cristo, Abelhas e o Centro.

Para atender a população afetada, a Prefeitura estruturou dois pontos de apoio — no Clécio Penedo e no Humberto Quinto Chiesse — e acionou sirenes nos bairros Boa Sorte e Nova Esperança. Até o momento, foram registradas 20 pessoas desabrigadas e quatro desalojadas.

No bairro Siderlândia, cerca de 20 moradores foram encaminhados para um abrigo temporário, onde permanecem acolhidos. A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos forneceu colchões, kits de cama e mantém acompanhamento social às famílias.

Saúde

Na área da Saúde, cinco pessoas precisaram de atendimento médico, incluindo três crianças. Uma menina de 5 anos permanece internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Misericórdia. As demais vítimas seguem em observação, com quadro clínico estável.

Durante a madrugada, o prefeito Luiz Furlani (PL) esteve na Santa Casa para acompanhar o atendimento às vítimas e prestar apoio às famílias. Ele destacou o trabalho contínuo das equipes municipais.

“Desde a noite de segunda-feira, nossas equipes estão nas ruas, trabalhando sem interrupção na limpeza da cidade, na assistência às famílias e na recuperação das áreas atingidas. Nosso foco é garantir segurança, acolhimento e o retorno gradual à normalidade”, afirmou.

O coordenador da Defesa Civil, João Vitor Ramos, reforçou que o monitoramento segue ativo.

“Seguimos com equipes mobilizadas em campo, atuando na limpeza, no monitoramento das áreas de risco e no atendimento às ocorrências. A população pode acionar a Defesa Civil sempre que necessário”, disse.

Em casos de emergência ou risco iminente, a Defesa Civil orienta que a população entre em contato pelos canais oficiais, pelo telefone 199 ou pelo WhatsApp (24) 98121-3427.