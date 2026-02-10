Chuvas provocam alagamentos e transbordamento de córregos na Vila Santa Cecília, em VR

As fortes chuvas que atingiram Volta Redonda na noite desta segunda-feira (dia 9) provocaram alagamentos em diversos pontos da cidade, com destaque para a Vila Santa Cecília, onde os córregos Brandão e Secade transbordaram após o grande volume de água.

De acordo com a Defesa Civil do município, foram registrados 47 milímetros de chuva nas últimas 24 horas. O Rio Paraíba do Sul também apresentou elevação, atingindo a marca de 2,16 metros acima do nível normal.

Apesar dos transtornos, a Defesa Civil informou que não houve vítimas nem necessidade de interdição de vias ou imóveis. Ao todo, foram registradas 18 ocorrências relacionadas a deslizamentos de terra e quedas de árvores e vegetação em diferentes regiões da cidade.

Desde a noite de ontem, equipes da Prefeitura de Volta Redonda estão mobilizadas nas ruas para a manutenção e limpeza de vias públicas e outros espaços afetados pelo temporal. Além da atuação da Defesa Civil, profissionais da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SMSP) trabalham no recolhimento de galhos e detritos, remoção de barro e lavagem das áreas atingidas.

Com o apoio de retroescavadeiras, caminhões e outros equipamentos, os serviços se concentram principalmente nas ruas 33, 41-C e 18-B, e na região do Jardim dos Inocentes, na Vila Santa Cecília; na Avenida Sávio Gama, no bairro Retiro; na Avenida Amaral Peixoto, no Centro; na Rua 60, em Siderópolis; no córrego da Rua 209, no bairro Conforto; além de trechos das rodovias dos Metalúrgicos e do Conforto.

A Defesa Civil segue monitorando as áreas consideradas de risco e orienta a população a acionar os canais oficiais em caso de emergência.

Foto: Redes Sociais