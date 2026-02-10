Condenado por tentativa de feminicídio é preso no bairro Santa Rita, em Barra Mansa

Um homem de 49 anos, condenado a 8 anos e 4 meses de prisão em regime fechado por tentativa de feminicídio, foi preso na manhã desta terça-feira (dia 10), no bairro Santa Rita, em Barra Mansa. A ação foi realizada por agentes da 90ª Delegacia de Polícia, durante uma operação voltada à captura de foragidos e condenados pela Justiça.

De acordo com a Polícia Civil, o crime ocorreu em 14 de novembro de 2018. Movido por ciúmes, o condenado foi até um bar onde a companheira estava com amigas e a atacou com um golpe de facão na cabeça. A vítima foi socorrida e levada ao hospital, conseguindo sobreviver à agressão.

Durante o andamento do processo, o acusado chegou a ser preso preventivamente, mas foi colocado em liberdade em 2025, passando a responder em liberdade enquanto aguardava a sentença. A decisão condenatória foi proferida no dia 5 de fevereiro de 2026 pela 1ª Vara Criminal de Barra Mansa e já transitou em julgado, ou seja, não cabe mais recurso.

Após a prisão, o homem foi levado para a 90ª DP, onde foi formalizado o cumprimento do mandado judicial. Em seguida, ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde iniciará o cumprimento da pena.

A Polícia Civil reforça que informa. O sigilo é garantido.

Foto: Divulgação