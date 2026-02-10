VR: Com presença do secretário da PM, ampliação do programa Bairro Presente é lançada nesta quarta-feira (dia 11)

Volta Redonda dará mais um passo importante no fortalecimento da segurança pública com a ampliação do programa Bairro Presente. A iniciativa passará a atender os bairros Santo Agostinho, Volta Grande e Vila Americana, reforçando o policiamento ostensivo e a proximidade entre a Polícia Militar e a população.

O lançamento oficial da nova etapa do projeto acontece nesta quarta-feira, dia 11, com a presença do secretário de Estado da Polícia Militar, coronel Marcelo de Menezes Nogueira, que estará no município para a solenidade de inauguração. O evento está marcado para as 15h30, na Ilha São João, e é resultado de uma parceria entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro e a Prefeitura de Volta Redonda.

Esta é a segunda fase do Bairro Presente no município. Atualmente, o programa já beneficia mais de 40 mil moradores dos bairros São João, Laranjal, São Geraldo, Monte Castelo e Colina. O modelo tem como principal objetivo intensificar o policiamento preventivo, aumentar a sensação de segurança e reduzir os índices de violência nas áreas atendidas.

De acordo com dados do próprio programa, implantado com sucesso em outras cidades do estado, os locais que passaram a contar com o Bairro Presente registraram queda significativa nos índices de criminalidade, além de melhorias na qualidade de vida da população.

“Com a expansão, Volta Redonda amplia a cobertura do policiamento de proximidade, fortalecendo a atuação integrada das forças de segurança e reafirmando o compromisso com a proteção dos moradores e a ordem pública em todo o Estado”, disse o secretário.