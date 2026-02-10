Curiosidade: Henrique Madeirite nasceu em Volta Redonda

Uma informação pouco conhecida – e que pegou muitos seguidores de surpresa – veio à tona após a morte do influenciador digital e empresário Henrique Madeirite, aos 50 anos: ele nasceu em Volta Redonda, no Sul Fluminense, e não em Belo Horizonte (MG), como vinha sendo divulgado por diversos portais ao longo dos anos. A família residia no bairro Jardim Amália.

A revelação foi feita pelo próprio pai de Henrique em um story publicado nas redes sociais da irmã do influenciador, Faby Costa. No vídeo, o pai afirma que Henrique nasceu no dia 13 de agosto de 1975, quando a família morava em Volta Redonda. “Quem nasce no Rio é carioca, mas quem nasce em Volta Redonda é papa-goiaba”, brincou. O termo “papa-goiaba” é um apelido popular dado aos nascidos ou moradores do estado do Rio de Janeiro.

Segundo o relato, o pai de Henrique trabalhou por anos na Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), além de ter atuado no Sul de Minas e em outras empresas, antes de a família se mudar definitivamente para Belo Horizonte, onde Henrique construiu sua trajetória profissional e ganhou projeção nacional.

A curiosidade veio à tona dias depois da morte do influenciador. Henrique Madeirite foi encontrado morto na tarde de sexta-feira (dia 6), em seu haras particular, no distrito de Amarantina, em Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais. Ele foi vítima de um infarto fulminante.

Horas antes de ser encontrado sem vida, Henrique havia feito sua última publicação nas redes sociais. Em um vídeo que ultrapassou 1 milhão de visualizações e 130 mil curtidas, ele repetiu o bordão que o consagrou nacionalmente – “Sextou BB” – desejou um bom fim de semana aos seguidores e comentou temas políticos. O vídeo foi publicado por volta do meio-dia.

Com mais de dois milhões e meio de seguidores, Henrique Madeirite se tornou um dos influenciadores mais conhecidos do país, combinando humor, opinião e forte engajamento digital. Além da atuação nas redes, ele também se destacava como empresário.

O corpo de Henrique Maderite foi velado sob forte comoção na tarde do último domingo (dia 8) no Cemitério Bosque da Esperança, localizado no bairro Jaqueline, na Região Norte de Belo Horizonte.

