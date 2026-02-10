Homicídio no Nove de Abril: um dos suspeitos é detido

A Polícia Civil avançou nas investigações sobre o homicídio que vitimou um jovem de 18 anos no bairro Nove de Abril, em Barra Mansa. Equipes de busca, com apoio do setor de Homicídios da 90ª Delegacia de Polícia, detiveram um dos possíveis autores do crime. O suspeito foi localizado nas proximidades de sua residência e, segundo a polícia, ele utiliza tornozeleira eletrônica.

De acordo com a Polícia, será solicitado ao Judiciário o rastreamento do equipamento eletrônico, medida que pode indicar se o suspeito esteve na cena do crime no momento do assassinato. O homem foi encaminhado para a 90ª DP, onde permanece à disposição da autoridade policial.

O homicídio ocorreu no início da tarde desta terça-feira (dia 10), quando João Vítor Peixoto dos Santos foi morto a tiros. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Três Poços, em Volta Redonda.

No último sábado (dia 7), a vítima havia sido conduzida à delegacia durante uma ação da Polícia Militar no mesmo bairro.