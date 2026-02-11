Casal é preso por suspeita de tráfico de drogas em operação da 90ª DP em Barra Mansa

Uma ação da 90ª Delegacia de Polícia realizada nesta quarta-feira (dia 11) resultou na prisão de um casal suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Jardim América, em Barra Mansa. A operação contou com o apoio do Grupamento de Ações Táticas (GAT-2) da Polícia Militar.

De acordo com a Polícia Civil, os agentes chegaram até os suspeitos – um homem de 29 anos e uma mulher de 22 – após trabalho de investigação. No momento da abordagem, os dois estariam em atividade relacionada à comercialização de entorpecentes na região.

Durante a ação, os policiais apreenderam três celulares, uma balança de precisão, dois cadernos com anotações que podem estar ligadas à contabilidade do tráfico, 100 pinos vazios para armazenamento de cocaína, 44 pinos com a droga já pronta para venda, 12 sacolés de maconha, 86 pedras de crack, um saco com pó branco utilizado para mistura de entorpecentes, um rádio transmissor e quatro munições calibre .38.

Todo o material foi encaminhado para perícia. O casal foi autuado por tráfico de drogas e permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforça que denúncias anônimas podem ser feitas pelo WhatsApp do Disque Denúncia: (24) 99280-2952. O sigilo é garantido.

Foto: Divulgação