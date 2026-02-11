Guarda Municipal apreende moto clonada com registro de furto no bairro Sessenta

Uma motocicleta com indícios de clonagem e registro de furto foi apreendida no início da tarde desta quarta-feira (dia 11), no bairro Sessenta, em Volta Redonda. A ação contou com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do setor de inteligência da Guarda Municipal.

De acordo com a Secretaria Municipal de Ordem Pública, a equipe foi acionada por volta das 12h53 após alerta sobre a circulação de uma Honda CB 250F Twister, preta, com suspeita de clonagem veicular. O veículo foi localizado na Rua 62-A, onde foi realizada a abordagem.

Durante a verificação, os agentes constataram divergências nos números do motor e do chassi. Após análise técnica, foi possível identificar os dados originais do veículo, que correspondiam a outra placa, com registro de furto feito em 2024 na 21ª DP.

O condutor, que estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) regular, foi encaminhado junto com a motocicleta para a 93ª Delegacia de Polícia. Ele vai responder em liberdade pelos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e receptação.