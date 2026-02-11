Homem é preso por roubo a padaria em Pinheiral

Um homem de 26 anos foi preso em flagrante por roubo a transeunte na manhã desta quarta-feira (dia 11), no bairro Cruzeiro II, em Pinheiral. O crime ocorreu por volta das 6h, em uma padaria próxima ao cemitério da cidade. A vítima, uma mulher de 25 anos, acionou a polícia após ter o celular e dinheiro levados.

Segundo a Polícia Militar, imagens de câmeras de segurança de um comércio vizinho ajudaram na identificação do suspeito. Com apoio da Polícia Civil, os agentes foram até a casa do homem, onde localizaram uma réplica de fuzil, roupas usadas na ação e parte dos objetos levados.

Durante a ocorrência, um dos celulares roubados foi recuperado em outro endereço indicado pelo próprio suspeito. O dinheiro, de acordo com ele, já havia sido gasto. O homem foi encaminhado à 101ª DP e autuado em flagrante por roubo.

A polícia investiga se ele pode ter participação em outros crimes na região.

