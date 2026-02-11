Volta Redonda amplia ‘Bairro Presente’ e reforça policiamento em seis novos bairros

A Prefeitura de Volta Redonda, em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, oficializou nesta quarta-feira (11) a expansão do programa “Bairro Presente”, da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ). A cerimônia ocorreu no Pavilhão de Eventos da Ilha São João e marcou o reforço do policiamento comunitário em seis novos bairros: Vila Americana, Santo Agostinho e Volta Grande I, II, III e IV.

Com a ampliação, o programa – que desde outubro do ano passado já atende os bairros São João, Laranjal, São Geraldo, Monte Castelo e Colina – passa a beneficiar mais de 80 mil pessoas no município.

Estruturado com base no policiamento de proximidade, o “Bairro Presente” prevê a atuação de policiais fixos nas áreas atendidas, incentivando o conhecimento da realidade local e a interação direta com moradores, comerciantes e lideranças comunitárias. A proposta é fortalecer a prevenção e ampliar a capacidade de resposta às demandas específicas de cada região.

O comandante do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM), coronel Moisés Sardemberg, detalhou como será a atuação das equipes.

“Serão 10 policiais militares capacitados para atuar com foco no policiamento de proximidade, sete dias por semana, 24 horas por dia, em duas viaturas. O ‘Bairro Presente’ representa uma grande transmissão de know-how, porque cada policial é um agente de transformação. A segurança pública não funciona apenas com viaturas ou efetivo, mas com o apoio da população. Ela se constrói a várias mãos, e essa conexão com a sociedade é o ponto mais brilhante do projeto”, afirmou Sardemberg, lembrando que a construção do projeto contou com a participação do secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique.

A implantação do programa na Vila Americana, Santo Agostinho e Volta Grande atende a uma solicitação do deputado estadual Munir Neto e reforça a integração entre Estado e município na área da segurança pública.

O secretário de Estado de Polícia Militar, coronel Marcelo de Menezes, destacou a importância da parceria institucional para a consolidação do projeto.

“Quando há alinhamento entre o Governo do Estado e a prefeitura, os resultados aparecem. Temos obtido números históricos, com redução dos índices criminais mês a mês em Volta Redonda. O ‘Bairro Presente’ é um modelo consolidado de policiamento comunitário, que aproxima o policial do cidadão de bem e fortalece a prevenção. Segurança pública é um tema transversal, que impacta todas as outras áreas, e Volta Redonda demonstra, mais uma vez, que investir no diálogo, na integração e na tecnologia é o caminho para reduzir indicadores e ampliar a sensação de segurança. Viva Volta Redonda”, celebrou.

O prefeito Antonio Francisco Neto ressaltou que a expansão do programa complementa as ações já desenvolvidas no município, especialmente o trabalho da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), que tem investido em tecnologia e integração das forças de segurança.

“Volta Redonda hoje é referência em segurança pública graças à parceria com o Estado. Só temos a agradecer ao governador Cláudio Castro e ao secretário de Estado, coronel Menezes. Entendemos que segurança é sinônimo de qualidade de vida e não temos medido esforços para investir cada vez mais. A ampliação do ‘Bairro Presente’ reforça esse compromisso com a população. Estamos fortalecendo o policiamento de proximidade, aliado as nossas câmeras de monitoramento, ao reconhecimento facial e à integração entre as forças. Quem ganha com isso é o cidadão”, afirmou o prefeito.

Reinauguração do Ciosp

Após o lançamento da expansão do “Bairro Presente”, foi realizada a reinauguração do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), espaço estratégico para a integração das forças de segurança no município, localizado na Semop, na Ilha São João.

Modernizado, o Ciosp concentra o monitoramento por câmeras, o sistema de reconhecimento facial e a articulação operacional entre os órgãos municipais e estaduais, consolidando Volta Redonda como referência em tecnologia aplicada à segurança pública.

O centro passa a levar o nome do ex-comandante da Guarda Municipal de Volta Redonda, Paulo Henrique Dalboni de Souza, em homenagem à sua trajetória e à contribuição prestada ao município. A solenidade contou com a presença de familiares do homenageado – falecido em março do ano passado -, além do prefeito Neto; do secretário de Estado de Polícia Militar, coronel Marcelo de Menezes; do secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique; e de outras autoridades civis e militares.

A homenagem foi marcada por emoção e reconhecimento ao legado deixado pelo ex-comandante, cuja atuação foi destacada como fundamental para o fortalecimento institucional da segurança pública em Volta Redonda.

Fotos: Adriana Cópio/Secom PMVR