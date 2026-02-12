Engavetamento entre dois carros e dois caminhões interdita Dutra em Barra Mansa; uma pessoa ficou ferida

Um engavetamento envolvendo dois caminhões e dois carros interditou totalmente a pista sentido São Paulo da Rodovia Presidente Dutra, na altura do km 279, em Barra Mansa. O acidente ocorreu na tarde desta quinta-feira (dia 12).

De acordo com informações preliminares, um dos caminhões transportava bobinas de aço. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a princípio, há uma vítima, ainda sem identificação, que foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O estado de saúde não foi informado até o momento.

Por causa da colisão, a pista sentido São Paulo está completamente interditada. Já no sentido Rio de Janeiro, uma faixa foi bloqueada.

Ainda não há informações sobre as causas do acidente nem previsão para liberação total da via. A orientação é que motoristas redobrem a atenção e, se possível, busquem rotas alternativas.

Foto: Reprodução/Redes Sociais