Sede campestre do Grupo AAPVR abrirá nos dias de Carnaval

Com um clima super agradável, campo de futebol, parque infantil, pesque e pague, restaurante, piscinas e um amplo estacionamento, a sede campestre da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda, localizada na Estrada Vargem Alegre – Pinheiral, número 5.000, abrirá nos quatro dias de Carnaval. A iniciativa atende a muitos pedidos de associados, que pretendem passar os dias de Momo num local tranquilo e aprazível.
Este é o segundo ano em que a sede campestre do Grupo AAPVR abrirá durante os dias de Carnaval. No ano passado, a procura foi grande e a novidade este ano é que as pessoas poderão alugar áreas para acampar durante os quatro dias, bastando que levem as barracas. O local dispõe de churrasqueiras, banheiros e chuveiros para banhos. Quem for acampar pode levar produtos de casa, mas não pode circular com eles pelas áreas comuns. O aluguel pode ser feito na hora. Informações pelo telefone: (24) 998386080.
Foto: Divulgação