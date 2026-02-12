PRF apreende anabolizantes e medicamentos proibidos avaliados em R$ 40 mil na Dutra

Dois homens, de 51 e 25 anos, foram detidos pela Polícia Rodoviária Federal na manhã desta quinta-feira (dia 12), na Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia, suspeitos de contrabando, descaminho e crime contra a saúde pública. A abordagem ocorreu no km 324, sentido Rio, durante fiscalização de rotina.

Segundo a PRF, pai e filho viajavam em um veículo com placa do Rio de Janeiro e inicialmente informaram ter ido ao interior de São Paulo para compromissos profissionais. No entanto, durante a fiscalização, admitiram ter passado pelo Paraná e atravessado a fronteira com o Paraguai, onde realizaram compras.

Na bagagem, os agentes encontraram anabolizantes e medicamentos, entre eles frascos de Durateston Plus Gold e Tirzepatida (Mounjaro) da marca T.G, ambos proibidos de comercialização no Brasil por resoluções da Anvisa. Também foram apreendidos produtos que exigem transporte refrigerado, como Tirzepatida e GHK-Cu Glow, acondicionados de forma inadequada, além de iPhones, perfumes e caixas de tadalafila.

De acordo com consulta realizada pela equipe, o valor estimado da mercadoria é de cerca de R$ 40 mil. O material, o veículo e os dois ocupantes foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Volta Redonda para as providências cabíveis.

Foto: Divulgação