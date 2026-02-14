Homem é preso por descumprir medida protetiva ao seguir vítima até UPA em Barra Mansa

Um homem de 22 anos foi preso na noite deste sábado (dia 14) após descumprir uma medida protetiva e seguir a ex-companheira, de 20 anos, até uma unidade de saúde no Centro de Barra Mansa. A ocorrência foi atendida pela Patrulha Maria da Penha do 28º BPM.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima relatou que passou mal e se dirigiu a uma UPA para atendimento médico. No local, percebeu que o suspeito havia ido atrás dela, mesmo existindo medida protetiva judicial que o impede de se aproximar.

A equipe policial foi acionada e conduziu os dois para a 90ª Delegacia de Polícia. Após análise da autoridade de plantão, o homem foi autuado por descumprimento de medida protetiva, permanecendo preso à disposição da Justiça.