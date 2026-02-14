23.3 C
V Redonda
domingo, fevereiro 15, 2026
Homem é preso por descumprir medida protetiva ao seguir vítima até UPA em Barra Mansa

Por
FOLHA DO ACO
-
Rio de Janeiro - RJ - 05/08/2019 - Lançamento do programa Patrulha Maria da Penha - Guardiões da Vida. Foto: Philippe Lima

Um homem de 22 anos foi preso na noite deste sábado (dia 14) após descumprir uma medida protetiva e seguir a ex-companheira, de 20 anos, até uma unidade de saúde no Centro de Barra Mansa. A ocorrência foi atendida pela Patrulha Maria da Penha do 28º BPM.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima relatou que passou mal e se dirigiu a uma UPA para atendimento médico. No local, percebeu que o suspeito havia ido atrás dela, mesmo existindo medida protetiva judicial que o impede de se aproximar.

A equipe policial foi acionada e conduziu os dois para a 90ª Delegacia de Polícia. Após análise da autoridade de plantão, o homem foi autuado por descumprimento de medida protetiva, permanecendo preso à disposição da Justiça.

