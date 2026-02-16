Foragido por roubo qualificado e agiotagem é preso após denúncia anônima em Ipiabas, distrito de Barra do Piraí

Um homem considerado foragido da Justiça foi preso na tarde de domingo (dia 15) em Ipiabas, distrito de Barra do Piraí, após informações repassadas pelo Disque Denúncia. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva pelos crimes de roubo qualificado e agiotagem. Segundo a Polícia Civil, o alvo teria participação no caso de extorsão sofrida pelo proprietário da churrascaria Panela de Ferro, em Barra Mansa.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 5º Comando de Policiamento de Área e da equipe de buscas do 10º BPM realizaram monitoramento e análise de dados após receberem a informação de que o suspeito estaria escondido na região.

Durante as diligências, policiais do Destacamento de Policiamento Ostensivo localizaram o homem quando ele saía de um depósito de bebidas, na Praça Irineu Mendonça, acompanhado de uma mulher. Ele não resistiu à abordagem e admitiu que sabia da existência do mandado de prisão.

Com o suspeito, foram apreendidos dois celulares — um iPhone e um Samsung — além de R$ 50 em dinheiro.

O homem foi encaminhado para a 88ª Delegacia de Polícia de Barra do Piraí, onde o mandado, expedido pela 1ª Vara Criminal de Volta Redonda, foi confirmado. Após os procedimentos, ele deverá ser transferido para uma unidade prisional da Secretaria de Administração Penitenciária, onde ficará à disposição da Justiça.

A polícia reforça que informações sobre foragidos podem ser repassadas de forma anônima ao Disque Denúncia, pelos telefones (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177, além de WhatsApp e aplicativo oficial.