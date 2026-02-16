PRF apreende carga de Mounjaro e outros produtos contrabandeados na Dutra, em Itatiaia

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma grande quantidade de medicamentos e produtos importados irregularmente, incluindo frascos de Mounjaro, na tarde do último sábado (dia 14), na Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia. Três ocupantes do veículo foram encaminhados à Polícia Federal.

Segundo a PRF, a abordagem aconteceu por volta das 14h, no km 324 da Dutra, sentido Rio de Janeiro, quando agentes do Grupo de Patrulhamento Tático pararam um Honda WR-V prata com três ocupantes, todos moradores do Rio.

Durante a fiscalização, os abordados informaram que haviam estado no Paraguai para tratar de documentação estrangeira. Um dos ocupantes portava uma arma de fogo calibre .40, da marca Taurus, e se identificou como policial militar do Estado do Rio de Janeiro.

Diante da suspeita de entrada de mercadorias sem o devido desembaraço aduaneiro, os agentes realizaram buscas nas bagagens e encontraram, aproximadamente 269 frascos de Tirzepatida T.G 15 (Mounjaro); 12 canetas KLOW GHK-Cu; 2 canetas Retatrutide 3 ml; e 10 caixas de canetas Retatrutide.

A PRF informou que os produtos têm indícios de importação irregular ou proibida, configurando possível crime de contrabando ou descaminho.

Todo o material apreendido, o veículo e os ocupantes foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal em Volta Redonda, responsável pela investigação e pelas medidas legais cabíveis.

Foto: Divulgação/PRF