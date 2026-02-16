Homem é encontrado morto em Barra Mansa; polícia investiga homicídio

Um homem de 30 anos foi encontrado morto no início da noite desta segunda-feira (dia 16) no bairro Vila Coringa, em Barra Mansa. A ocorrência foi registrada na Rua Boa Esperança e mobilizou equipes da Polícia Militar.

Segundo informações da corporação, a guarnição foi acionada para verificar uma denúncia de homicídio. Ao chegar ao endereço, os policiais encontraram a vítima caída no chão, já sem sinais vitais, confirmando o óbito no local.

A área foi preservada para o trabalho da perícia, que deverá levantar indícios capazes de esclarecer a dinâmica do crime. Após os procedimentos, o caso foi encaminhado para a 90ª Delegacia de Polícia, responsável pela investigação.

Até o momento, não há detalhes sobre autoria, motivação ou circunstâncias do homicídio.