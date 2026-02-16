Voltaço inicia preparação para enfrentar o Bangu pela semifinal da Taça Rio

O elenco do Voltaço se reapresentou nesta segunda-feira (dia 16) e iniciou a semana de preparação, focado na partida contra o Bangu, válida pela semifinal da Taça Rio.

Os atletas que atuaram por mais de 60 minutos contra o Vasco da Gama, no sábado (14), realizaram atividades de recuperação na sede do clube.

Já os jogadores que estiveram em campo por menos tempo ou não foram relacionados para o duelo contra o time cruzmaltino fizeram exercícios na academia da sede do clube e, posteriormente, participaram de um jogo-treino contra o S.E. Porto Real, no Centro de Treinamento Oscar Cardoso, em Volta Redonda.

Semifinal será disputada em jogos de ida e volta

As partidas válida pela fase semifinal da Taça Rio serão disputadas em jogos de ida e volta, que terão datas, locais e horários definidos pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro nos próximos dias.

Caso avance a decisão, o Esquadrão de Aço, terá a oportunidade de lutar pela conquista do seu segundo título da competição.

A primeira conquista aconteceu em 2016, quando o time então comandado pelo técnico Felipe Surian, venceu o Resende na final, por 3 a 0, com gols dos atacantes Dija Baiano, Tiago Amaral e do atual capitão da equipe, o volante Bruno Barra, em partida disputada no Estádio de São Januário, na cidade do Rio de Janeiro.

Foto: Divulgação