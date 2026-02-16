Mulher que vendia tirzepatida de forma clandestina é presa em Angra dos Reis

Policiais civis da 166ª DP (Angra dos Reis) prenderam em flagrante, na quinta-feira (dia 12), uma mulher que vendia medicamentos controlados de forma clandestina. Ela foi capturada durante mais uma fase da “Operação Fake Pen”, no bairro Japuíba, no município de Angra dos Reis, no Sul do estado.

Em trabalhos estratégicos de inteligência da unidade, agentes identificaram uma venda clandestina desses produtos nas redes sociais e, em ações de monitoramento, flagraram o endereço utilizado como ponto de entrega do material. Diante dos fatos, as equipes realizaram uma operação na localidade e flagraram o momento que ela realizava a entrega de um frasco de um medicamento utilizado para emagrecimento. Na ocasião, ela cobrou o valor de R$ 1.400 pela substância.

De acordo com as investigações, a negociação entre a criminosa e os compradores acontecia em via pública, em frente a uma unidade de saúde, sem qualquer autorização ou controle sanitário. Diante dos fatos, ela foi autuada pelo crime de falsificação, corrupção e adulteração de produtos destinados para fins medicinais.

Em buscas na residência da criminosa, outro medicamento e uma seringa foram encontrados armazenados de forma inadequada, em uma geladeira junto a alimentos e outros produtos. Ao ser questionada, ela informou que os itens teriam sido trazidos do Paraguai.