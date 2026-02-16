30.7 C
V Redonda
segunda-feira, fevereiro 16, 2026
Polícia apreende drogas, munições e rádios em carro abandonado em Barra Mansa

Polícia apreende drogas, munições e rádios em carro abandonado em Barra Mansa

Por
FOLHA DO ACO
-

Uma ação da Polícia Militar resultou na apreensão de drogas, munições, carregador de arma e equipamentos usados no tráfico na tarde desta segunda-feira (dia 16), no bairro Vila Nova, em Barra Mansa. O material foi encontrado dentro de um carro na Rua Zico Horta, após denúncia recebida pelo sistema de operações.

Segundo a PM, equipes foram acionadas por volta das 13h após informações de que um veículo Corsa preto estaria no endereço indicado transportando entorpecentes e armas. Os agentes foram até o local e localizaram o automóvel. Durante a verificação, os policiais encontraram, no porta-malas, grande quantidade de material ilícito.

Foram apreendidas 134 trouxinhas de maconha, um pedaço adicional da mesma droga, um saco com pó suspeito, três balanças de precisão, um carregador de pistola calibre .380, uma munição calibre .38 intacta, quatro cartuchos do mesmo calibre, cinco rádios comunicadores, dois carregadores de rádio e oito sacos com pinos vazios normalmente utilizados para embalar drogas.

Todo o material foi recolhido e encaminhado para a 90ª DP, onde a ocorrência foi registrada. Até o momento, não há informação sobre presos relacionados ao material encontrado.

A polícia deve investigar a procedência do veículo e tentar identificar os responsáveis pelos entorpecentes e demais objetos apreendidos.

Foto: Divulgação

