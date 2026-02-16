Passageira morre e condutor fica gravemente ferido após queda de moto na Dutra, em Pinheiral

Uma jovem de 26 anos morreu e um homem de 30 ficou gravemente ferido após um acidente de motocicleta na madrugada desta segunda-feira (dia 16), na Rodovia Presidente Dutra, em Pinheiral. O casal retornava do Carnaval em Arrozal quando ocorreu a queda.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu por volta das 3h, na altura do km 260. O condutor perdeu o controle da motocicleta e colidiu contra a mureta central, provocando a queda dos dois ocupantes.

Com o impacto, o motociclista e o veículo foram lançados para o canteiro lateral da rodovia, enquanto a passageira permaneceu caída na faixa da direita, onde morreu ainda no local.

O condutor sofreu ferimentos graves e foi socorrido para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda. O corpo da vítima foi removido para o Instituto Médico Legal de Três Poços.

Foto: Divulgação/PRF