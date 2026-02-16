PRF e Polícia Civil apreendem carga com quase meia tonelada de maconha na Dutra, em Itatiaia

Um carregamento com cerca de meia tonelada de maconha foi apreendido, nesta segunda-feira (dia 16), durante uma ação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Civil. A apreensão aconteceu na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), no Sul Fluminense e faz parte da Operação Atena, que reforça o policiamento nas rodovias federais do Rio de Janeiro.

Na altura de Itatiaia, os policiais abordaram um caminhão e, em uma revista minuciosa, encontraram centenas de tabletes do entorpecente escondidos sob a carga transportada. O motorista contou que havia carregado o veículo em Ponta Grossa (PR) e faria a entrega na capital fluminense. No total, havia 427 quilos de maconha.

Equipes do Grupo de Resposta Rápida (GRR), do Núcleo de Operações Especiais (NOE-RJ) e da 7ª Delegacia (Resende) da PRF participaram da abordagem, em conjunto com agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) da Polícia Civil.

A ocorrência foi encaminhada para a Cidade da Polícia, na Zona Norte do Rio.

Foto: Divulgação