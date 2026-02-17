Foragido por dívida de pensão alimentícia é preso no Parque da Cidade, em Barra Mansa

Um homem de 30 anos, considerado foragido da Justiça por dívida de pensão alimentícia, foi preso na noite de segunda-feira (dia 16) no Parque da Cidade, no Centro de Barra Mansa. A abordagem ocorreu durante patrulhamento da Polícia Militar, após alerta de reconhecimento facial compartilhado entre equipes.

Segundo a PM, a guarnição recebeu, em grupo de serviço, uma mensagem com a identificação do suspeito. Os agentes iniciaram buscas na área e localizaram o homem próximo a uma barraca de bebidas dentro do parque, onde realizaram a abordagem.

Ele foi conduzido à 90ª Delegacia de Polícia, onde foi confirmado um mandado de prisão expedido pela 2ª Vara de Resende, relacionado ao não pagamento de pensão alimentícia. A dívida ultrapassa o valor de R$ 10 mil. Após a confirmação, o mandado foi cumprido e o homem permaneceu preso, à disposição da Justiça.