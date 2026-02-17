Jovem é flagrado com cigarros de maconha durante policiamento de Carnaval em Pinheiral

Um jovem de 20 anos foi conduzido à delegacia na madrugada desta terça-feira (dia 17) após ser flagrado com cigarros de maconha na Praça Teixeira Campos, no bairro Rolamão, em Pinheiral, onde aconteciam eventos de Carnaval.

Segundo a Polícia Militar, uma guarnição do PATAMO realizava patrulhamento relacionado à operação de segurança quando observou um indivíduo sob suspeita de possível comercialização de entorpecentes. Durante a abordagem, os agentes encontraram quatro cigarros de maconha, totalizando cerca de 2 gramas, no bolso do suspeito.

O jovem foi encaminhado à 101ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado como uso e consumo de drogas, com base no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas). Após ser ouvido pela autoridade policial, ele foi liberado.

Foto: Divulgação