Suspeito é preso por tráfico após denúncia de agressão contra mulher em Volta Redonda

Um jovem de 21 anos foi preso por tráfico de drogas na noite de terça-feira (dia 10) no bairro Jardim Paraíba, em Volta Redonda, após uma ocorrência inicialmente relacionada a suspeita de violência doméstica. A prisão aconteceu depois que policiais militares encontraram maconha e materiais ligados ao tráfico dentro de um carro estacionado na rua.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento quando foi abordada por populares que relataram que uma mulher estaria sendo agredida. Segundo as informações repassadas aos agentes, a vítima conseguiu se desvencilhar do agressor e deixou o local.

Ao chegarem ao endereço indicado, os policiais encontraram um carro estacionado com o som ligado. Pela janela, os agentes perceberam substâncias suspeitas no interior do veículo. Cerca de cinco minutos depois, um homem e uma mulher se aproximaram da equipe e afirmaram que haviam apenas discutido, negando qualquer agressão.

Durante a abordagem, nada de ilegal foi encontrado com os dois. No entanto, na revista ao veículo, os policiais localizaram sete pedaços de maconha, totalizando 545 gramas, além de uma balança de precisão, uma faca, rolos de plástico filme e um celular – materiais comumente associados ao fracionamento e à venda de drogas.

O caso foi encaminhado para a 93ª DP. Após análise da autoridade policial, o suspeito foi autuado por tráfico de drogas e permaneceu preso à disposição da Justiça. O veículo também ficou apreendido.

A mulher não registrou denúncia formal de agressão.

Foto: Divulgação