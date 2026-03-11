Caminhão sai da pista e despenca em ribanceira na Serra das Araras; três ficam feridos

Um caminhão saiu da pista e caiu em uma ribanceira de cerca de 25 metros na tarde de terça-feira (dia 10), na descida da Serra das Araras, trecho da Rodovia Presidente Dutra, em Piraí. Três pessoas ficaram feridas.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo teria passado direto em uma curva e acabou despencando pela encosta.

Equipes de resgate foram acionadas para atender a ocorrência. Dois feridos foram socorridos e levados para o Hospital Flávio Leal, em Piraí. Já a terceira vítima foi encaminhada para o Hospital da Posse, em Nova Iguaçu.

O estado de saúde das vítimas não foi informado.

Foto: Divulgação/PRF