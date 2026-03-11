PRF apreende mais de 11 quilos de pasta base de cocaína escondidos em painel de carro na Dutra, em Piraí

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 11,6 quilos de pasta base de cocaína na tarde de terça-feira (dia 10), durante uma abordagem na Rodovia Presidente Dutra, em Piraí. A droga estava escondida no interior do painel de um carro.

Segundo a PRF, a apreensão ocorreu por volta das 13h30, no km 233 da BR-116, no sentido Rio de Janeiro. A equipe do Grupo de Patrulhamento Tático realizava fiscalização quando abordou o veículo conduzido por um homem de 35 anos, natural da capital fluminense.

Durante a revista no automóvel, os agentes perceberam a presença de diversos tabletes ocultos no interior do painel. Questionado sobre o material, o motorista afirmou que transportava crack e que levaria a droga até o Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio, onde receberia R$ 2 mil pelo transporte.

Os policiais então abriram o painel do veículo e localizaram dez barras de uma substância com características de pasta base de cocaína. Após perícia técnico-científica, foi confirmado o peso total de 11,6 quilos da droga.

O motorista e o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Piraí, onde o caso foi registrado.

Foto: Divulgação/PRF