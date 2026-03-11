21 C
V Redonda
quarta-feira, março 11, 2026
Facebook Instagram X Youtube
Início Polícia PRF apreende mais de 11 quilos de pasta base de cocaína escondidos...

PRF apreende mais de 11 quilos de pasta base de cocaína escondidos em painel de carro na Dutra, em Piraí

Por
FOLHA DO ACO
-

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 11,6 quilos de pasta base de cocaína na tarde de terça-feira (dia 10), durante uma abordagem na Rodovia Presidente Dutra, em Piraí. A droga estava escondida no interior do painel de um carro.

Segundo a PRF, a apreensão ocorreu por volta das 13h30, no km 233 da BR-116, no sentido Rio de Janeiro. A equipe do Grupo de Patrulhamento Tático realizava fiscalização quando abordou o veículo conduzido por um homem de 35 anos, natural da capital fluminense.

Durante a revista no automóvel, os agentes perceberam a presença de diversos tabletes ocultos no interior do painel. Questionado sobre o material, o motorista afirmou que transportava crack e que levaria a droga até o Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio, onde receberia R$ 2 mil pelo transporte.

Os policiais então abriram o painel do veículo e localizaram dez barras de uma substância com características de pasta base de cocaína. Após perícia técnico-científica, foi confirmado o peso total de 11,6 quilos da droga.

O motorista e o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Piraí, onde o caso foi registrado.

Foto: Divulgação/PRF

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

© 2019 Folha do Aço. Todos os Direitos Reservados.