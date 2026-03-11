Volta Redonda enfrenta América-RN no Raulino de Oliveira por vaga na próxima fase da Copa do Brasil

O Volta Redonda entra em campo nesta quarta-feira (dia 11), às 19h30, contra o América-RN, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, pela terceira fase da Copa do Brasil. A disputa será em jogo único e quem vencer avança para a próxima etapa da competição nacional. Em caso de empate no tempo normal, a vaga será decidida nas cobranças de pênaltis.

As equipes voltam a se enfrentar após cerca de três anos. O último confronto ocorreu em maio de 2023, pela Série C do Campeonato Brasileiro, quando o Voltaço venceu por 3 a 0.

O Volta Redonda chega para o duelo após vencer o Ivinhema por 4 a 2 na fase anterior da competição. No Campeonato Carioca, a equipe foi eliminada pelo Vasco nas quartas de final, após decisão por pênaltis.

Já o América-RN avançou na Copa do Brasil ao derrotar o GAS-RR por 3 a 0. O time potiguar também vive bom momento no Campeonato Potiguar, onde venceu o Potiguar de Mossoró por 3 a 1 no jogo de ida da semifinal.