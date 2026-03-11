Eletricista é preso por estupro de vulnerável em Piraí; Vítima dormia quando foi atacada dentro de casa

Uma operação conjunta entre policiais civis da 94ª Delegacia de Polícia, policiais militares do Programa Segurança Presente e do 10º Batalhão da Polícia Militar, no início da tarde de terça-feira (dia 10), prendeu o eletricista, de 53 anos, acusado de praticar estupro de vulnerável contra uma mulher de 21 anos que havia passado a noite na casa da família dele.

Segundo a investigação, na noite anterior a vítima não conseguiu retornar para casa, no bairro Jaqueira, porque perdeu o ônibus após um acidente ocorrido na Rodovia Presidente Dutra. Diante da situação, a mãe do suspeito, moradora do Centro de Piraí, ofereceu abrigo para que a jovem passasse a noite na residência. Algum tempo depois de adormecer, a mulher acordou com o eletricista deitando-se na mesma cama que ela e praticando o abuso sexual. Na manhã seguinte, em estado de choque, ela deixou o local e procurou imediatamente a delegacia.

“Esse caso demonstra uma situação de extrema covardia. A vítima estava dormindo, acolhida na casa da família do agressor, e foi surpreendida durante a madrugada sem qualquer possibilidade de reação. Quando a pessoa está dormindo, a lei considera que ela está em condição de vulnerabilidade absoluta, pois não tem meios físicos ou psicológicos de se defender. Portanto, a conduta se enquadra no crime de estupro de vulnerável, que é punido com até 15 anos de prisão”, afirmou o delegado Antonio Furtado, titular da 94ª Delegacia de Polícia.

Após o registro da ocorrência, a vítima passou por exames médicos e também por avaliação psicológica, que indicou estado de choque emocional, confusão e forte abalo psicológico. Com base nesses elementos, policiais civis e militares iniciaram as buscas e localizaram o suspeito em um restaurante no Centro da cidade.

“O eletricista foi conduzido para a delegacia e chegou a negar o crime. Apesar da negativa, reunimos provas consistentes no procedimento policial, incluindo o atendimento médico, avaliação psicológica e a narrativa firme e coerente da vítima. Diante desse conjunto de elementos, determinei a prisão em flagrante do eletricista por estupro de vulnerável. Trata-se de um crime gravíssimo e que exige resposta firme do Estado, sobretudo quando a vítima se encontra em situação de completa incapacidade de defesa”, destacou o delegado Antonio Furtado.

O eletricista possui anotações criminais anteriores por lesão corporal, resistência, porte de drogas e homicídio, informação que poderá ser considerada pela Justiça na análise da prisão.

“Diante da gravidade do crime e do histórico do investigado, entendo que a manutenção da prisão é fundamental para garantir a segurança da vítima e da sociedade. A Polícia Civil continuará atuando com rigor em casos de violência sexual, encorajando as vítimas a denunciarem e garantindo que os responsáveis sejam levados à Justiça. A lei é clara: quem se aproveita da incapacidade de reação da vítima para praticar ato sexual responde por estupro de vulnerável, um dos crimes mais graves previstos no Código Penal”, concluiu o delegado Antonio Furtado.

