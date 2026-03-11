Sindicato dos Metalúrgicos realiza Prêmio Equidade de Gênero 2026

O Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense realizará o Prêmio Equidade de Gênero 2026, iniciativa que busca fortalecer e valorizar o papel das mulheres trabalhadoras na indústria. O evento acontecerá em 21 de março, no Hotel Bela Vista, em Volta Redonda, e reconhecerá empresas que, ao longo de 2025, desenvolveram ações estruturadas e exclusivas voltadas ao desenvolvimento profissional e à proteção das mulheres no setor industrial. Todas as mulheres podem se inscrever gratuitamente pelo site https://sindmetalsf.org.br/aba-premiacao-inscricao/#inscricao.

O presidente do Sindicato, Odair Mariano, destacou a importância da premiação: “Este prêmio é um marco para as mulheres trabalhadoras no setor industrial da nossa região. Queremos reconhecer e incentivar empresas que não apenas cumprem a lei, mas que vão além, criando oportunidades reais e protegendo as mulheres no ambiente de trabalho. A equidade de gênero é um compromisso que fortalece toda a categoria”.

A edição de 2026 está organizada em quatro pilares e seis categorias, abrangendo desde o acesso e inserção das mulheres na indústria até políticas de enfrentamento ao assédio, apoio à maternidade e práticas de proteção no ambiente de trabalho. As empresas interessadas podem se inscrever até 14 de março de 2026, por meio do edital disponível no site do Sindicato.

Entre os objetivos centrais do prêmio estão: Reconhecer iniciativas exclusivas voltadas às mulheres realizadas pelas empresas em 2025; Incentivar a presença feminina nas áreas operacionais e técnicas da indústria; Valorizar práticas estruturadas de desenvolvimento profissional; Destacar ações que ultrapassem as exigências legais no enfrentamento à violência e ao assédio, e Estimular políticas que favoreçam a permanência e a trajetória das mulheres no setor industrial.

O evento contará com um painel de especialistas composto por Ana Paula Gonçalves (CSN – Gerente Regional de Gente e Gestão), Poliana Grandi (Nissan – Gerente de Engenharia Industrial), Ledjane Araujo (Volkswagen Caminhões e Ônibus – Supervisora de Saúde, Segurança e Bem-estar) e Rute Pereira (Propulsão Consultoria – Psicóloga Organizacional e Diretora do núcleo Acelera Ela).

Para Rute Pereira, o prêmio representa um avanço significativo: “A equidade de gênero não é apenas um valor, é uma prática que transforma ambientes e trajetórias. Reconhecer empresas que investem em políticas estruturadas é dar visibilidade ao impacto positivo que isso gera na vida das mulheres e em toda a cadeia produtiva”.

