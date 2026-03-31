Cerco policial desmonta ponto de drogas e termina com um preso no Jardim Ponte Alta, em Volta Redonda

Um homem de 36 anos foi preso na noite de segunda-feira (dia 30) suspeito de tráfico de drogas no bairro Jardim Ponte Alta, em Volta Redonda. A prisão ocorreu após denúncia de moradores sobre a atuação de traficantes na região.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do Serviço Reservado e do Grupamento de Ações Táticas (GAT) realizaram monitoramento no local indicado e flagraram a movimentação suspeita. Após um cerco, os agentes conseguiram abordar quatro pessoas que estavam na área.

Durante a ação, foram apreendidos 22 pinos de cocaína, uma tira de maconha e R$ 58 em dinheiro. Segundo a polícia, o homem de 36 anos assumiu ser o responsável por todo o material entorpecente encontrado.

Ele foi encaminhado à 93ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado por tráfico e associação para o tráfico de drogas, permanecendo preso. Os outros três envolvidos foram ouvidos como testemunhas e liberados.

Após perícia, foi confirmado que o material apreendido totalizava 36 gramas de cocaína e 7 gramas de maconha.

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