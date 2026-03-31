Moradora de Barra Mansa desaparece após fugir de clínica de reabilitação no Rio

Uma mulher de 40 anos, moradora de Barra Mansa, está desaparecida desde a última sexta-feira (dia 27), após fugir de uma clínica de reabilitação no bairro de Guaratiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O caso mobiliza familiares, que buscam por informações sobre o paradeiro dela.

Ivone Fonseca Siqueira vive no bairro Piteiras, em Barra Mansa, e, segundo relatos da família, deixou a unidade por volta das 18h. Desde então, não foi mais vista. Parentes informaram que ela enfrenta problemas com dependência química, o que aumenta a preocupação com a integridade física e emocional.

Até o momento, não há informações sobre as circunstâncias da fuga nem sobre possíveis registros de localização após o desaparecimento. A família pede ajuda da população para encontrá-la e cobra celeridade nas buscas.

Informações que possam ajudar a localizar Ivone podem ser repassadas de forma anônima por meio do Disque-Denúncia, pelos telefones (21) 2253-1177 ou 0300 253 1177, além do WhatsApp (21) 98849-6254.