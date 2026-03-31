Trabalhador rural condenado por estuprar a própria amiga é preso em Piraí; crime ocorreu em 2021

Uma operação conjunta entre policiais civis da 94ª DP e militares do programa Segurança Presente resultou, na segunda-feira (dia 30), na prisão de um trabalhador rural de 47 anos no bairro Ponte das Laranjeiras, em Piraí. O homem foi condenado por estuprar uma amiga, uma dona de casa de 48 anos, em um crime ocorrido em março de 2021.

De acordo com o delegado Antônio Furtado, na noite do crime a vítima caminhava sozinha pelo bairro quando foi abordada pelo agressor, que ofereceu uma carona de moto. Ao aceitar, ela foi levada até o bairro Vila das Palmeiras, onde o homem parou, a arrastou para um matagal e cometeu o abuso.

O suspeito chegou a confessar o crime na delegacia, alegando que estava embriagado no momento da ação. Ele foi condenado em 2024 a seis anos e seis meses de prisão em regime fechado. Após recorrer da sentença em 2025, a decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça em 2026, com expedição do mandado de prisão cumprido imediatamente pelas equipes policiais em sua residência.

O preso será transferido para uma unidade prisional em Volta Redonda, onde passará por audiência de custódia, e posteriormente deverá cumprir pena no complexo penitenciário de Bangu, no Rio de Janeiro. Este é o quinto caso de prisão por estupro registrado no mês de março em Piraí.