Dupla é presa com arsenal e drogas em operação na Ilha do Pelado, em Paraty

Uma operação da Polícia Militar resultou na prisão de dois suspeitos, de 22 e 19 anos, por tráfico de drogas e posse ilegal de armas de fogo, na manhã desta terça-feira (dia 31), na localidade conhecida como Ilha do Pelado, em Paraty, na Costa Verde do Rio.

A ação foi desencadeada após denúncias de que um dos envolvidos, apontado como gerente do tráfico em um bairro da cidade, estaria escondido na região e intimidando moradores. A partir das informações, equipes realizaram monitoramento discreto por alguns dias, confirmando a presença dos suspeitos no local.

Durante a abordagem, realizada na faixa de areia, em frente a um restaurante, um dos suspeitos tentou fugir e resistiu à prisão, entrando em luta corporal com um policial. Segundo a corporação, foi necessário o uso progressivo da força para contê-lo. Com ele, os agentes encontraram uma pistola calibre 9 milímetros.

Em seguida, os policiais realizaram buscas em um imóvel indicado por um dos detidos, onde localizaram um verdadeiro arsenal: duas escopetas calibre 12, um rifle calibre 22 e outra pistola, além de carregadores e dezenas de munições de diferentes calibres.

Também foram apreendidos entorpecentes, incluindo porções de cocaína, skank e comprimidos de ecstasy, avaliados em cerca de R$ 6,2 mil, além de rádios transmissores e aparelhos celulares, que seriam utilizados na comunicação do tráfico.

Os dois suspeitos foram encaminhados para atendimento médico após a ocorrência e, posteriormente, levados para a 167ª Delegacia de Polícia, onde permaneceram presos. Eles foram autuados por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.

A Polícia Militar informou que a operação faz parte de ações de combate ao tráfico na região e destacou a importância das denúncias anônimas para o planejamento das ações.

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