20.2 C
V Redonda
terça-feira, março 31, 2026
Facebook Instagram X Youtube
Início Polícia Polícia Civil prende foragido há mais de um ano em Barra Mansa

Polícia Civil prende foragido há mais de um ano em Barra Mansa

Por
FOLHA DO ACO
-

Um homem de 33 anos, considerado foragido da Justiça há mais de um ano, foi preso na tarde desta terça-feira (dia 31) no loteamento Chinesinho, em Barra Mansa. A captura foi realizada por agentes da 90ª Delegacia de Polícia, após trabalho de inteligência.

De acordo com a Polícia Civil, contra o suspeito havia um mandado de prisão em aberto expedido em março de 2025 pela Vara de Execuções Penais do Estado do Rio de Janeiro, após regressão do regime semiaberto para o fechado. Desde então, ele era considerado evadido do sistema prisional.

Ainda segundo a corporação, o homem responde por crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. As investigações apontaram o local onde ele estaria escondido, permitindo a ação dos agentes, que efetuaram a prisão sem resistência.

O suspeito foi encaminhado para a delegacia de Barra Mansa e, posteriormente, será transferido para o sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça para cumprimento da pena.

A Polícia Civil reforça a importância da participação da população por meio de denúncias anônimas, que podem auxiliar na localização de foragidos e no combate ao crime na região.

Foto: Divulgação

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

© 2019 Folha do Aço. Todos os Direitos Reservados.