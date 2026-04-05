Condenado por tráfico de drogas é preso dentro de casa no bairro Vista Alegre, em Barra Mansa

Um homem de 32 anos, condenado por tráfico de drogas, foi preso na manhã deste domingo (dia 5) no bairro Vista Alegre, em Barra Mansa. A ação foi realizada por agentes da 90ª Delegacia de Polícia, durante uma operação para capturar foragidos da Justiça.

De acordo com a Polícia Civil, o homem já havia sido condenado a 5 anos e 10 meses de prisão, em decisão definitiva da 1ª Vara Criminal de Barra Mansa. O mandado de prisão havia sido expedido no dia 20 de fevereiro deste ano.

Após trabalho de inteligência e diligências, os policiais localizaram o suspeito dentro da própria residência, onde a prisão foi efetuada por volta das 6h. Ele foi levado para a sede da delegacia e, em seguida, será encaminhado ao sistema prisional para o início do cumprimento da pena.

O delegado titular Marcuz Montez destacou a importância das ações permanentes de captura de condenados: “A 90ª DP segue atuando de forma contínua para localizar e prender foragidos da Justiça, garantindo o cumprimento das decisões judiciais e o reforço da segurança pública na região”.

Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo WhatsApp do Disque Denúncia: (24) 99280-2952.