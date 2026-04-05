Idoso é preso por descumprir medida protetiva contra mulher em Volta Redonda

Um homem de 67 anos foi preso neste domingo (dia 5) suspeito de descumprir uma medida protetiva em favor de uma mulher de 62 anos, no bairro Ponte Alta, em Volta Redonda. A ação foi realizada por policiais militares após acionamento do sistema de monitoramento.

Segundo a ocorrência, a equipe foi até o endereço indicado, na Rua Oslo, onde constatou que havia uma medida protetiva em vigor determinando o afastamento do suspeito. No local, os agentes confirmaram o descumprimento da ordem judicial.

A vítima seguiu por meios próprios até a delegacia, enquanto o suspeito foi conduzido pelos policiais até a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), onde permaneceu preso.

De acordo com a polícia, o homem possui anotações anteriores por descumprimento de medida protetiva e também por lesão corporal contra mulher, o que reforça a gravidade do caso.

O registro da ocorrência foi encaminhado para a 93ª Delegacia de Polícia, em Volta Redonda.