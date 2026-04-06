Voltaço é superado pelo Paysandu no Raulino de Oliveira

O Volta Redonda foi derrotado pelo Paysandu por 1 a 0 na noite deste domingo (dia 5), no Estádio Raulino de Oliveira, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. O único gol da partida foi marcado por Juninho, garantindo a vitória da equipe paraense.

Os primeiros 45 minutos foram marcados por um ritmo cadenciado e poucas chances claras. Com maior posse de bola no início, o Voltaço tentou controlar as ações, mas encontrou dificuldades para transformar o domínio em oportunidades efetivas. A primeira chance mais perigosa foi do Paysandu, aos 12 minutos, em cobrança de falta de Caio Mello, que passou rente à trave.

A partir daí, o jogo ficou truncado, com muitas faltas e pouca criatividade ofensiva. O Voltaço tentou em chute de longa distância com Wagninho, sem direção. Já o time paraense voltou a ameaçar aos 21 minutos, em jogada de Kleiton Pego finalizada por Marcinho, exigindo boa defesa do goleiro Felipe Avelino.

Na reta final da primeira etapa, o Paysandu cresceu na partida e passou a criar mais chances. Marcinho e Caio Mello levaram perigo em finalizações de fora da área, encerrando um primeiro tempo equilibrado, mas com leve superioridade da equipe visitante.

Segundo tempo

Na etapa final, o equilíbrio permaneceu, mas o Papão mostrou mais presença no campo ofensivo. A primeira chegada perigosa foi do Volta Redonda, aos seis minutos, quando Blanco recebeu próximo à área, mas desperdiçou ao cruzar sem direção.

O Paysandu respondeu aos 15 minutos, em jogada pela esquerda que terminou em cabeceio de Pedro Henrique, defendido pelo goleiro. Aos 22, o time paraense chegou a marcar com Caio Mello, mas o gol foi anulado por irregularidade.

O Voltaço quase abriu o placar em jogada individual de Felipinho, que acertou a trave. No entanto, na sequência, saiu o gol decisivo: Edilson cruzou pela direita e encontrou Juninho, que apareceu bem na área para marcar.

Após abrir o placar, o Paysandu passou a administrar a vantagem, fechando os espaços. O Volta Redonda ainda tentou pressionar e criou boas chances, como em defesa de reflexo de Gabriel Mesquita e em cabeçada desperdiçada por Wellington Silva, mas não conseguiu evitar a derrota.

Próximo compromisso

O Voltaço volta a campo na próxima quarta-feira (dia 8), quando enfrenta o Sampaio Corrêa Futebol Clube pela Copa Sul-Sudeste, no estádio Lourival Gomes.

Foto: COMKT-VRFC