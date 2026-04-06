Adolescente e jovem são detidos por suspeita de tráfico de drogas em Barra Mansa

Um adolescente de 15 anos e um jovem de 19 foram detidos por suspeita de tráfico de drogas no fim da tarde desse domingo (dia 5), no bairro Santa Inês, em Barra Mansa. A ação foi realizada por policiais militares após denúncias de populares sobre a venda de entorpecentes na região.

De acordo com a Polícia Militar, as equipes se dividiram estrategicamente para observar a movimentação no local. Durante a abordagem, o adolescente foi flagrado em um escadão com uma bolsa contendo drogas. Já o jovem tentou fugir ao perceber a presença dos agentes, mas foi interceptado por outra equipe na parte baixa do morro.

Ao todo, foram apreendidos 42 pinos de cocaína, 12 pedras de crack, uma trouxinha de maconha e um celular. Segundo a polícia, o jovem afirmou ser usuário de drogas e alegou que estava no local por esse motivo.

A responsável legal pelo adolescente acompanhou toda a ocorrência. Ambos foram levados para a 90ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado. O jovem permaneceu preso, enquanto o menor foi apreendido, ficando ambos à disposição da Justiça.

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