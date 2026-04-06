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Mãe e filha escapam de ataque a tiros em Três Rios; caso é tratado como tentativa de feminicídio

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FOLHA DO ACO
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Uma mulher de 39 anos e a filha, de 23, escaparam de uma tentativa de feminicídio na noite desse domingo (dia 5), no bairro Jardim Primavera, em Três Rios. O principal suspeito é um homem de 21 anos, companheiro de uma das vítimas, que fugiu após efetuar diversos disparos.

De acordo com a Polícia Militar, o ataque ocorreu na Rua Teixeira de Morais. As vítimas relataram que o suspeito apresentava comportamento agressivo, motivado por ciúmes e após ingestão de bebida alcoólica. Ele teria feito ameaças antes de deixar o local e, pouco depois, retornou armado, atirando na direção das duas mulheres.

Apesar dos disparos, mãe e filha não foram atingidas. Policiais que atenderam a ocorrência prestaram socorro e encaminharam as vítimas para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde receberam atendimento médico.

A perícia esteve no local e recolheu oito estojos de munição calibre 9 milímetros, o que indica a intensidade do ataque. Após o atendimento médico, as vítimas seguiram para a delegacia de Três Rios, onde o caso foi registrado.

O suspeito foi indiciado por tentativa de feminicídio mas, até o momento, não foi localizado.

Foto: Divulgação

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