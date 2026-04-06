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Atleta do Sul Fluminense conquista título em campeonato de fisiculturismo no Rio

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FOLHA DO ACO
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O atleta sul-fluminense Diogo Reis conquistou o título de campeão em um importante campeonato de fisiculturismo realizado no último fim de semana, no estado do Rio de Janeiro. A vitória é resultado de meses de preparação intensa, marcada por treinos rigorosos, dieta restrita e alto nível de disciplina.

A competição reuniu atletas de alto nível e exigiu não apenas desempenho físico, mas também controle emocional e estratégia de apresentação no palco. Diogo se destacou entre os concorrentes pela definição muscular, simetria e presença, fatores decisivos para garantir o primeiro lugar.

O evento fez parte do circuito da WBBF e ocorreu no sábado (dia 4), em Nilópolis, na Baixada Fluminense, reunindo competidores de diversas regiões. A conquista reforça o crescimento do fisiculturismo no Sul Fluminense e evidencia o potencial de atletas locais em competições de alto rendimento.

Após a vitória, Diogo destacou os desafios enfrentados durante a preparação, especialmente a disciplina exigida no período pós-competição, quando é necessário manter o controle para evitar o chamado “efeito rebote”.

Além do título, o resultado serve como incentivo para novos atletas da região, mostrando que é possível alcançar destaque no cenário esportivo mesmo fora dos grandes centros.

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