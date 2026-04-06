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Colisão entre carretas complica trânsito na BR-393, em Barra do Piraí

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FOLHA DO ACO
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Um grave acidente envolvendo duas carretas foi registrado na manhã desta segunda-feira (dia 6) na BR-393, na altura do Maníbra, em Barra do Piraí. A colisão frontal deixou pelo menos duas pessoas feridas e provocou lentidão no trânsito da rodovia.

Segundo as primeiras informações, o acidente envolveu uma carreta de uma rede varejista e outra de transporte de encomendas. Testemunhas relataram que os motoristas teriam tentado desviar de buracos na pista, quando perderam o controle da direção e acabaram batendo de frente.

Com o impacto, uma das carretas teve o eixo arrancado, evidenciando a força da colisão. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas e socorreram os dois condutores. Ambos foram levados ao Hospital São João Batista, em Volta Redonda.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o trânsito local flui pelo acostamento no sentido Volta Redonda. Porém, na direção contrária um caminhão atolou no acostamento e, por isso, só é possível passar veículos pequenos, como automóveis, motocicletas, entre outros.

Foto: Reprodução/Redes Sociais

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