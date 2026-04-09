Acidente fatal na Dutra: Motociclista morre após bater na traseira de caminhão, em Volta Redonda

Um motociclista de 45 anos morreu na manhã desta quinta-feira (dia 9) após colidir na traseira de um caminhão na Rodovia Presidente Dutra, em Volta Redonda. O acidente aconteceu por volta das 5h, na altura do km 263, no sentido São Paulo.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima conduzia uma motocicleta Honda CB300F Twister ABS quando atingiu a parte traseira de um caminhão que trafegava normalmente pela terceira faixa, em um trecho de subida.

Com o impacto, o motociclista morreu ainda no local. O corpo e a motocicleta ficaram na faixa da esquerda, o que provocou a interdição parcial da via. O tráfego precisou ser desviado para as outras faixas, gerando lentidão no trecho.

O caminhão envolvido não permaneceu no local após a colisão.

A PRF realizou o atendimento da ocorrência e permaneceu no local aguardando a perícia da Polícia Civil.

Foto: Divulgação/PRF