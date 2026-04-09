Dupla é presa em flagrante por furto de fios de cobre em Volta Redonda

Dois suspeitos, de 34 e 30 anos, foram presos em flagrante na madrugada desta quinta-feira (dia 9) após serem surpreendidos furtando fios de cobre no bairro Belmonte, em Volta Redonda. O crime ocorreu na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes e deixou um morador sem energia elétrica.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada pelo sistema de monitoramento para verificar uma ocorrência de furto em andamento. Ao chegar ao local, os agentes encontraram os dois suspeitos embaixo de um poste, com fios elétricos já cortados e armazenados em um carrinho de mão, além de ferramentas utilizadas na ação, como facas, alicate, machadinha e serra.

O proprietário do imóvel afetado relatou aos policiais que presenciou o momento em que a dupla cortava os cabos que ligavam o poste à residência, causando a interrupção no fornecimento de energia.

Os suspeitos foram encaminhados à 93ª Delegacia de Polícia, onde a perícia foi realizada. Após análise da autoridade policial, ambos foram autuados por furto qualificado e permaneceram presos.

O material apreendido também foi levado para a delegacia.

Foto: Divulgação/Polícia Militar