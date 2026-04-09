Circuito Carioca de Padel chega a Volta Redonda em etapa que celebra os 84 anos do Clube dos Funcionários

O Circuito Carioca de Padel desembarca em Volta Redonda neste fim de semana para a disputa da sua segunda etapa na temporada 2026. A competição será realizada entre sexta-feira e domingo, no Clube dos Funcionários, em um evento que também marca as comemorações pelos 84 anos de uma das mais tradicionais entidades esportivas do Sul Fluminense.

Organizada pela Federação de Padel do Estado do Rio de Janeiro (Rio Padel) em parceria com o Clube dos Funcionários, a etapa conta com incentivo da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Rio de Janeiro e apoio das marcas Lanza, Best Jump e X Padel.

Ao todo, 75 duplas entram em quadra, distribuídas em dez categorias — cinco masculinas (2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª) e cinco femininas (3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª). Durante os três dias de competição, os atletas disputarão troféus nas modernas quadras do Clube, que receberam revitalização e nova grama sintética para a competição.

Com calendário composto por cinco etapas ao longo de 2026, o Circuito Carioca de Padel é reconhecido pela Confederação Brasileira de Padel e possui o selo SPIN 800 da entidade. Atletas afiliados à Rio Padel somam pontos válidos para os rankings estadual e nacional.

“O volume de inscrições para esta etapa reforça o momento de crescimento do padel no Estado e a consolidação do Circuito Carioca como uma plataforma competitiva relevante. Temos também uma excelente parceria com o Clube dos Funcionários, que oferece uma estrutura de alto nível para atletas e público. A expectativa é de um grande evento, tanto do ponto de vista técnico, quanto de experiência para todos os envolvidos”, destaca Fábio de Sá, diretor Técnico de Operações da Rio Padel.

Além das disputas em quadra, a organização preparou uma série de benefícios e ativações para atletas e público ao longo do evento, incluindo estrutura de fisioterapia e recovery, sorteios de raquetes e camisas, distribuição de água e café da manhã para os competidores, além de transmissão ao vivo das partidas pelos canais no YouTube da Rio Padel (@RIOPADELOFICIAL) e TV Clube dos Funcionários (@CFCSN).

“É muito importante para o Clube receber mais uma competição de nível estadual. Atualmente, contamos com um dos maiores complexos de padel do Sul Fluminense, e investimos constantemente em melhorias, como a recente revitalização da grama sintética das quadras. O padel tem ganhado cada vez mais adeptos e é muito gratificante perceber que o Clube dos Funcionários cumpre um papel essencial no fomento do esporte.” declarou Alex Ribeiro, presidente do Clube dos Funcionários.

Os atletas também terão estacionamento gratuito, enquanto familiares poderão aproveitar o acesso liberado à piscina do clube, reforçando o caráter de integração e experiência do evento.

A etapa em Volta Redonda consolida o crescimento do padel no estado do Rio de Janeiro e reforça o Papel do Circuito Carioca como principal plataforma de competição e desenvolvimento da modalidade.