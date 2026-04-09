VR: Homem é preso por dívida de R$ 19 mil em pensão alimentícia

A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) prendeu, na manhã desta quinta-feira (dia 9), um homem de 44 anos por não pagamento de pensão alimentícia. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto por uma dívida de mais de R$ 19 mil.

O homem foi detido durante um patrulhamento no bairro Siderópolis, depois que os agentes receberam informações de populares sobre um foragido da Justiça que estaria circulando em um carro pelo bairro. Com base nas características repassadas, os agentes intensificaram as buscas e conseguiram localizar o automóvel nas proximidades, realizando a abordagem.

Após consulta aos sistemas, foi confirmado o mandado de prisão em aberto contra o condutor. Ele foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil (93ª DP), onde permaneceu detido e à disposição da Justiça para o cumprimento das medidas legais cabíveis.

Apreensão de entorpecentes

Em uma segunda ocorrência, registrada nessa quarta-feira (8), a Guarda Municipal também atuou no combate ao uso e porte de entorpecentes no bairro Aero Clube, onde dois homens foram flagrados com drogas e encaminhados à delegacia para os procedimentos legais. Com eles foram apreendidos uma lata de cerveja usada para uso de entorpecente líquido e um frasco dele (Cheirinho da Loló), oito pinos de cocaína e R$ 31 em espécie. Os homens já possuem anotações criminais por porte de entorpecente, foram ouvidos e responderão em liberdade.

Secom/PMVR