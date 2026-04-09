Mulher é flagrada pichando prédio público, identificada e obrigada a reparar dano em Volta Redonda

Uma mulher foi identificada após pichar o muro de um prédio público em Volta Redonda e teve que arcar com os custos para reparar o dano. O caso aconteceu na madrugada do dia 28 de março e ganhou repercussão nas redes sociais nos dias seguintes.

Câmeras de segurança registraram o momento em que a mulher pichava o muro dos fundos da Secretaria Municipal de Saúde, no prédio do antigo Hospital Santa Margarida, no bairro Niterói. A partir das imagens, agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública iniciaram uma investigação que levou à identificação do veículo utilizado na ação.

Com base no carro, os agentes chegaram ao proprietário, que confirmou que a autora da pichação era uma amiga. Diante da situação, ambos assumiram a responsabilidade pelo ato e se comprometeram a reparar o dano ao patrimônio público.

O muro foi repintado por um profissional contratado pelos envolvidos, o que encerrou o caso sem a necessidade de medidas judiciais adicionais.

A repercussão aumentou após a divulgação do episódio nas redes sociais. Aproveitando o interesse do público, a comunicação da prefeitura fez uma publicação bem-humorada: uma imagem com a frase “confie na ordem pública de VR” supostamente pichada em um muro. Depois, foi revelado que se tratava de uma montagem feita com uso de inteligência artificial, em tom de brincadeira.

Nos comentários, moradores se dividiram. Parte defendeu punições mais rigorosas para esse tipo de crime, enquanto outros consideraram adequada a solução com a reparação do dano.

Vale lembrar que pichar muros, prédios ou monumentos sem autorização é considerado crime ambiental no Brasil, conforme o artigo 65 da Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998). A pena pode variar de três meses a um ano de detenção, além de multa, podendo ser agravada quando o bem atingido é público.

Foto: Reprodução